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Έπος στην Κρήτη: Πήγαν τη γιαγιά στο πανηγύρι με την ξαπλώστρα – Δείτε την να χειροκροτά την ορχήστρα (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο και ταυτόχρονα... επικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε πανηγύρι στην Κρήτη, με πρωταγωνίστρια μία ηλικιωμένη γυναίκα που ήθελε να βρεθεί στη γιορτή του χωριού.

Έπος στην Κρήτη: Πήγαν τη γιαγιά στο πανηγύρι με την ξαπλώστρα – Δείτε την να χειροκροτά την ορχήστρα (βίντεο)
Μαργαρίτες Μυλοποτάμου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:50

Ένα ασυνήθιστο και ταυτόχρονα… επικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε πανηγύρι στην Κρήτη, με πρωταγωνίστρια μία ηλικιωμένη γυναίκα που ήθελε να βρεθεί στη γιορτή του χωριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου οι συγγενείς της γυναίκας βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο για να της δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πανηγύρι.

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Τη μετέφεραν μαζί με την ξαπλώστρα

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι συγγενείς της σήκωσαν την ξαπλώστρα στην οποία βρισκόταν η ηλικιωμένη και τη μετέφεραν στα χέρια, ώστε να μπορέσει να δώσει το «παρών» στη γιορτή.

Η ίδια, μάλιστα, έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή και, όταν βρέθηκε μπροστά στην ορχήστρα, χειροκροτούσε τους μουσικούς, χαρίζοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Το βίντεο από το πανηγύρι αποτυπώνει τη γυναίκα ανάμεσα στον κόσμο, με τους δικούς της ανθρώπους να έχουν φροντίσει ώστε να μη μείνει μακριά από τη γιορτή, με τον πιο ευφάνταστο τρόπο!

Δείτε το βίντεο:

@debater.gr 👉🏻 Ένα ασυνήθιστο και ταυτόχρονα… επικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε πανηγύρι στην Κρήτη, με πρωταγωνίστρια μία ηλικιωμένη γυναίκα που ήθελε να βρεθεί στη γιορτή του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου οι συγγενείς της γυναίκας βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο για να της δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πανηγύρι. #debatergr #Greece #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) – SoLaTiDo
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