Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 89 πυροσβέστες και 12 εναέρια μέσα στη μάχη

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται πλέον 89 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα.

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12 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση από αέρος, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, με το ένα από τα ελικόπτερα να έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Τα δύο μηνύματα του 112

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112, προκειμένου να απομακρυνθούν πολίτες από περιοχές που βρίσκονταν κοντά στη φωτιά.

Στις 16:31 του Σαββάτου εστάλη μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε στις 18:15 νέο μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς τη Χώρα Σκύρου.

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Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα η περιοχή

Η περιοχή βρισκόταν το Σάββατο σε κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας παραμένει και σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 16:00 το απόγευμα της 15ης Αυγούστου και η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται.