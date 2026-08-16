Βέλγιο: Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας – 30.000 στρέμματα στάχτη, κινείται προς τη Γερμανία
Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες στο φυσικό πάρκο Φαν – Πυροσβέστες από τρεις χώρες επιχειρούν στο μέτωπο, ενώ συνδράμουν στρατός και εναέρια μέσα της ΕΕ.
Ολονύκτια μάχη με τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία του Βελγίου έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει 30.000 στρέμματα και το μέτωπο κινείται προς τη Γερμανία.
Η φωτιά στο Βέλγιο μαίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στο ορεινό φυσικό πάρκο στην περιοχή Φαν (Fagnes) στπ δυτικό κομμάτι της χώρας, με τις αρχές και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
🔴🇧🇪 ALERTE – Important incendie en cours dans les Fagnes en Belgique. pic.twitter.com/JxF38uffHy— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 15, 2026
Άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση οι άνεμοι
Παρά το γεγονός ότι η ένταση των ανέμων μειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνσή τους δυσχέραναν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.
«Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά τη μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα το Βέλγιο.
Πυροσβέστες από Βέλγιο, Γερμανία και Λουξεμβούργο
Στην τεράστια επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, ενώ βοήθεια έχει φτάσει και από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν παράλληλα ο στρατός και αγρότες, με τις δυνάμεις να επικεντρώνουν σήμερα τις προσπάθειές τους στο μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Γερμανία.
Οι αρχές ελπίζουν ότι η πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες και θα βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
Στη μάχη και πέντε εναέρια μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σημαντική είναι και η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αναπτύξει στην περιοχή από το Σάββατο τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Τα εναέρια μέσα προέρχονται από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία, ενισχύοντας τη διεθνή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιάς.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP
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