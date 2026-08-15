Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στις Βαμβακές

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρας, στην Κορινθία.

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Σύμφωνα με νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η εικόνα της φωτιάς έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 17:45, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και η Κορινθία βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν έξι ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου (15/8), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρας, στην Κορινθία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:45, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Πηγή: KorinthosTV

Στη μάχη 56 πυροσβέστες και οκτώ εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 56 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση από αέρος, καθώς έχουν διατεθεί έξι ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη για την πραγματοποίηση ρίψεων νερού.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

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Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.