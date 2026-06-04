Ιωάννινα: Έντονη βροχή και χαλάζι πλημμύρισε δρόμους – Δείτε το βίντεο

Απογευματινή αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός στα Ιωάννινα καθώς έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση έπληξαν περιοχές της Ηπείρου.

Το μπουρίνι και το χαλάζι, ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας με το “φθινοπωρινό” κλίμα να επικρατεί μέχρι νωρίς το απόγευμα.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, όπου η δυνατή βροχή μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι δρόμοι γέμισαν νερά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, όπως μεταδίδει το epirusgate.gr.

Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς, προκαλώντας ταλαιπωρία, ανησυχία αλλά και ζημιές σε βάρος των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.