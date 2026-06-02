ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 21χρονος έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων στις Λιγκιάδες

Ο νεαρός οδηγός δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του

ΦΩΤΟ: epirust-tv-news
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου στο χωριό Λιγκιάδες Ιωαννίνων, όταν ένας 21χρονος οδηγός έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων.

Σύμφωνα με το epirus-tv, στο σημείο έσπευσε η Π.Υ που απεγκλώβισε τον 21χρονο, με τη χρήση διασωστικής σειράς και με φορείο μεταφέρθηκε στο οδόστρωμα όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β προκειμένου να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο νεαρός δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

