Τραγωδία στην Κόνιτσα: 4 ηλικιωμένα αδέλφια απανθρακώθηκαν ύστερα από φωτιά στο κοντέινερ όπου έμεναν

Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, όπου εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί μέσα σε κοντέινερ, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν απανθρακωμένα τέσσερα άτομα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, τα θύματα φέρονται να είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, που διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ μετά τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πηγές από την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρεις γυναίκες 85, 83, και 69 ετών καθώς και έναν άνδρα 76 ετών, ωστόσο η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα ακριβή αίτια της φονικής πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις Αρχές. Στο σημείο της τραγωδίας έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.