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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οπαδός τα… έχασε από μπούστο Βραζιλιάνας που καθόταν δίπλα του

Έγινε viral ο φίλαθλος

Μουντιάλ 2026: Οπαδός τα… έχασε από μπούστο Βραζιλιάνας που καθόταν δίπλα του
DEBATER NEWSROOM

Ένα άβολο σκηνικό έγινε viral στις εξέδρες του αγώνα, Βραζιλία – Μαρόκο (1-1) για το Μουντιάλ 2026 όταν οπαδός της Σελεσάο… “χάθηκε” στο μπούστο φιλάθλου που καθόταν ακριβώς δίπλα του.

Ο οπαδός “κάρφωσε” -χωρίς διακριτικότητα- το βλέμμα του στο μπούστο της πανέμορφης γυναίκας με την εικόνα να κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

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Αρκετά δευτερόλεπτα μετά ο φίλος της Βραζιλίας γύρισε το βλέμμα και πάλι προς τον αγωνιστικό χώρο με την Σελεσάο να μένει στο 1-1 με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κάαμπι.

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