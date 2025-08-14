Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Παραμένει η αγωνία μετά το νέο τζακ ποτ – Θα μοιράσει 28,5 εκατ. ευρώ την Κυριακή 17/8
Φρενίτιδα για την εύρεση νικητή
Η αγωνία παραμένει στο «κόκκινο» για την εύρεση νικητή μετά την κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης 14/8.
Συγκεκριμένα, ούτε τώρα δεν υπήρχε νικητής στην πρώτη κατηγορία και πλέον στην κλήρωση της Κυριακής 17/8 θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 16, 22, 24, 28 και τζόκερ ο αριθμός 4.
Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 26.892.286,55 – ΤΖΑΚΠΟΤ 5 4 100.000,00 4+1 71 2.500,00 4 1.121 50,00 3+1 2.286 50,00 3 46.085 2,00 2+1 30.196 2,00 1+1 140.378 1,50 2 589.547 1,00
