Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Παραμένει η αγωνία μετά το νέο τζακ ποτ – Θα μοιράσει 28,5 εκατ. ευρώ την Κυριακή 17/8

Φρενίτιδα για την εύρεση νικητή

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Παραμένει η αγωνία μετά το νέο τζακ ποτ – Θα μοιράσει 28,5 εκατ. ευρώ την Κυριακή 17/8
DEBATER NEWSROOM

Η αγωνία παραμένει στο «κόκκινο» για την εύρεση νικητή μετά την κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης 14/8.

Συγκεκριμένα, ούτε τώρα δεν υπήρχε νικητής στην πρώτη κατηγορία και πλέον στην κλήρωση της Κυριακής 17/8 θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 16, 22, 24, 28 και τζόκερ ο αριθμός 4.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+126.892.286,55ΤΖΑΚΠΟΤ
54100.000,00
4+1712.500,00
41.12150,00
3+12.28650,00
346.0852,00
2+130.1962,00
1+1140.3781,50
2589.5471,00
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ