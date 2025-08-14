Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Παραμένει η αγωνία μετά το νέο τζακ ποτ – Θα μοιράσει 28,5 εκατ. ευρώ την Κυριακή 17/8

Η αγωνία παραμένει στο «κόκκινο» για την εύρεση νικητή μετά την κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης 14/8.

Συγκεκριμένα, ούτε τώρα δεν υπήρχε νικητής στην πρώτη κατηγορία και πλέον στην κλήρωση της Κυριακής 17/8 θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ.

