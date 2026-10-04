Τζόκερ κλήρωση 3127: Οι τυχεροί αριθμοί – Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 3127 κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι πέντε αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι:

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21 – 5 – 25 – 36 – 26

Αριθμός Τζόκερ: 4

Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διαλογής, δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία 5+1, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ ποτ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η δεύτερη κατηγορία των πέντε σωστών αριθμών.

Αντίθετα, στην κατηγορία 4+1 καταγράφηκαν επτά επιτυχίες, καθεμία από τις οποίες κερδίζει 2.500 ευρώ.

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Στην κατηγορία των τεσσάρων σωστών αριθμών βρέθηκαν 134 επιτυχίες, που κερδίζουν από 50 ευρώ.

Στο 1,2 εκατ. ευρώ η επόμενη κλήρωση

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Η επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, με αριθμό 3128, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και θα μοιράσει τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.