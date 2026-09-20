Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 9,7 εκατ. ευρώ – Οι αριθμοί που τον έκαναν εκατομμυριούχο

Έναν υπερτυχερό που κερδίζει περίπου 9,7 εκατομμύρια ευρώ ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Μετά τα διαδοχικά τζακ ποτ, βρέθηκε τελικά ένα δελτίο με 5+1 σωστές προβλέψεις, το οποίο κερδίζει το μεγάλο έπαθλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

2 – 17 – 31 – 33 – 37

ενώ αριθμός Τζόκερ είναι το 3.

Δύο ακόμη νικητές κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Η αποψινή κλήρωση ανέδειξε μεγάλους νικητές και στη δεύτερη κατηγορία.

Συγκεκριμένα, δύο δελτία πέτυχαν τους πέντε βασικούς αριθμούς και κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα.

Το ενδιαφέρον είχε εκτοξευθεί πριν από την αποψινή κλήρωση, καθώς μετά το τζακ ποτ της Πέμπτης το ποσό που είχε συγκεντρωθεί στην πρώτη κατηγορία είχε φτάσει τουλάχιστον τα 9,6 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προηγούμενη κλήρωση της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου δεν είχε βρεθεί νικητής με 5+1 σωστές προβλέψεις, με αποτέλεσμα το μεγάλο ποσό να μεταφερθεί στην αποψινή κλήρωση.

Οι τυχεροί αριθμοί

Αναλυτικά, οι αριθμοί της κλήρωσης της Κυριακής 20/9 είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2, 17, 31, 33, 37

Τζόκερ: 3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα δελτίο κατάφερε να συνδυάσει και τους έξι αριθμούς, βάζοντας τέλος στο σερί των τζακ ποτ και χαρίζοντας στον κάτοχό του ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη των τελευταίων κληρώσεων του παιχνιδιού.