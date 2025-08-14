Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/08: Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 26,8 εκατ. ευρώ

DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14.08) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 16, 22, 24, 28 και τζόκερ ο αριθμός 4.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+126.892.286,55ΤΖΑΚΠΟΤ
54100.000,00
4+1712.500,00
41.12150,00
3+12.28650,00
346.0852,00
2+130.1962,00
1+1140.3781,50
2589.5471,00
