Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/08: Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 26,8 εκατ. ευρώ
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14.08) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 16, 22, 24, 28 και τζόκερ ο αριθμός 4.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|26.892.286,55
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|4
|100.000,00
|4+1
|71
|2.500,00
|4
|1.121
|50,00
|3+1
|2.286
|50,00
|3
|46.085
|2,00
|2+1
|30.196
|2,00
|1+1
|140.378
|1,50
|2
|589.547
|1,00
