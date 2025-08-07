Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Κλήρωση Τζόκερ: Ούτε τώρα βρέθηκε νικητής στην κατηγορία «5+1» – Μοιράζει 23.500.000 ευρώ την Κυριακή 10/8

Κλήρωση Τζόκερ: Ούτε τώρα βρέθηκε νικητής στην κατηγορία «5+1» – Μοιράζει 23.500.000 ευρώ την Κυριακή 10/8
Ούτε στην κλήρωση του Τζόκερ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/8 βρέθηκε μεγάλος νικητής στην κατηγορία 5+1 που μοίραζε 22 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 10/8 η πρώτη κατηγορία μοιράζει 23.500.000 ευρώ προκαλώντας φρενίτιδα.

Να θυμίσουμε, ότι στην κλήρωση της Πέμπτης 7/8 οι τυχεροί αριθμοί ήταν: 12, 18, 26, 29, 31 και τζόκερ ο αριθμός 15.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+122.000.000,00ΤΖΑΚΠΟΤ
54100.000,00
4+1442.500,00
41.07050,00
3+11.75050,00
345.2572,00
2+121.6192,00
1+195.8811,50
2528.6071,00
