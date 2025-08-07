Κλήρωση Τζόκερ: Ούτε τώρα βρέθηκε νικητής στην κατηγορία «5+1» – Μοιράζει 23.500.000 ευρώ την Κυριακή 10/8
Σπάει όλα τα κοντέρ
Ούτε στην κλήρωση του Τζόκερ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/8 βρέθηκε μεγάλος νικητής στην κατηγορία 5+1 που μοίραζε 22 εκατομμύρια ευρώ.
Πλέον, στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 10/8 η πρώτη κατηγορία μοιράζει 23.500.000 ευρώ προκαλώντας φρενίτιδα.
Να θυμίσουμε, ότι στην κλήρωση της Πέμπτης 7/8 οι τυχεροί αριθμοί ήταν: 12, 18, 26, 29, 31 και τζόκερ ο αριθμός 15.
Κατηγορία Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 5+1 22.000.000,00 – ΤΖΑΚΠΟΤ 5 4 100.000,00 4+1 44 2.500,00 4 1.070 50,00 3+1 1.750 50,00 3 45.257 2,00 2+1 21.619 2,00 1+1 95.881 1,50 2 528.607 1,00
