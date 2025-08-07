Κλήρωση Τζόκερ: Ούτε τώρα βρέθηκε νικητής στην κατηγορία «5+1» – Μοιράζει 23.500.000 ευρώ την Κυριακή 10/8

Ούτε στην κλήρωση του Τζόκερ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/8 βρέθηκε μεγάλος νικητής στην κατηγορία 5+1 που μοίραζε 22 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 10/8 η πρώτη κατηγορία μοιράζει 23.500.000 ευρώ προκαλώντας φρενίτιδα.

