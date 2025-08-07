Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 07/08: Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 22 εκατ. ευρώ

Δείτε αν κερδίσατε

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 07/08: Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 22 εκατ. ευρώ
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (07.08) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31  και τζόκερ το 15.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+122.000.000,00ΤΖΑΚΠΟΤ
54100.000,00
4+1442.500,00
41.07050,00
3+11.75050,00
345.2572,00
2+121.6192,00
1+195.8811,50
2528.6071,00

