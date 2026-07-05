Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 η κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Ειδικότερα, οι τυχεροί αριθμοί είναι: 16,18,21,32,42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 20.

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Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο τρόπους: είτε συμπληρώνοντας το δελτίο τους και καταθέτοντάς το σε ένα κατάστημα Allwyn, είτε ηλεκτρονικά μέσω του allwyn.gr, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα όσο και online.