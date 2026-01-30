Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, κέντρο Αθήνας, Πειραιά – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και σήμερα το πρωί οι οδηγοί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, όπου η κίνηση είναι στο “κόκκινο”.

Η πιο δύσκολη κατάσταση με ουρές χιλιομέτρων εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, όπως και στη Λεωφόρο Κηφισίας όσο και σε άλλους δρόμους της Αττικής.

Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους από αυτό όπως και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος, καθώς και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Καθυστερήσεις έως και είκοσι λεπτά συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/YVgqZqQTeM— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 30, 2026

Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση:

Πέτρου Ράλλη

Πατησίων

Αχαρνών

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Βεΐκου

Λ. Ηλιουπόλεως