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Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
EUROKINISSI/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Κηφισό, ενώ σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

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Επιπρόσθετα, προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων (στο ρεύμα της καθόδου) και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ακόμη, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Φωτογραφία

Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.


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