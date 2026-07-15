Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Κηφισό, ενώ σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

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Επιπρόσθετα, προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων (στο ρεύμα της καθόδου) και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ακόμη, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/7N2H3HaLLq— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 15, 2026

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



