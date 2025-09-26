Κίνηση τώρα: Δύσκολο πρωινό Παρασκευής σε Κηφισό και Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 26/9.

Ειδικότερα, μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Κηφισίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Μαρούσι στο Ψυχικό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βεΐκου και στη λεωφόρο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 15′-20′ στην έξοδο για Λαμία, 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.