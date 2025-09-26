Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Δύσκολο πρωινό Παρασκευής σε Κηφισό και Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Δύσκολο πρωινό Παρασκευής σε Κηφισό και Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 26/9.

Ειδικότερα, μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κηφισίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Μαρούσι στο Ψυχικό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βεΐκου και στη λεωφόρο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 15′-20′ στην έξοδο για Λαμία, 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ