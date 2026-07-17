Κατασχέθηκαν πάνω από 25 κιλά κάνναβης αξίας άνω των 800.000 ευρώ στην Αττική – Συνελήφθη ένας 47χρονος

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προέβησαν χθες στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», σε περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δημιουργίας προφίλ στόχου, κατελήφθη ο ανωτέρω ημεδαπός να έχει στην κατοχή του πέντε (05) αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες, περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους πέντε κιλών και εκατόν ενενήντα εννέα γραμμαρίων (5.199 γρ.), εντός σακιδίου.

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Ακολούθησε νόμιμη κατ΄ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΠΡΑΤ», όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών:

δεκαέξι κιλά και τριάντα γραμμάρια (16.030 γρ.) ακατέργαστης κάνναβης,

τέσσερα κιλά και οκτακόσια ενενήντα εννέα γραμμάρια (4.899.γρ.) κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν επιπλέον ένα όχημα, δύο (02) ζυγαριές ακριβείας, δύο (02) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μια (01) συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγούς συσκευασίας.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €).

Η νέα αυτή σημαντική κατάσχεση συνιστά έναν ακόμα κρίσιμο κρίκο στη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους Γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών, αναπτύσσοντας διαρκή και στοχευμένη επιχειρησιακή δράση με αμείωτους και εντατικούς ρυθμούς.