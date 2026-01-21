Κίνηση στους δρόμους: Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αθήνας εν μέσω κακοκαιρίας – Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική δυσχέρεια και στον Σκαραμαγκά
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας εν μέσω κακοκαιρίας που πλήττει το λεκανοπέδιο από το πρωί της Τετάρτης (21/1).
Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Συγγρού και την Λεωφόρο Αθηνών.
Ακόμη στα “κόκκινα” βρίσκεται ο Κηφισός με την κίνηση να είναι έντονη και δύο ρεύματα. Τέλος, προβλήματα παρουσιάζονται στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού,
