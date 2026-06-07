Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός – Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα
Μεγάλη η ταλαιπωρία για τους οδηγούς
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις της τάξης των 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Ηρακλείου έως κόμβο Μαραθώνος. https://t.co/PI8vQ2FTUR— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 7, 2026
πηγή στην Google
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