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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός – Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα

Μεγάλη η ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός – Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις της τάξης των 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος.

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