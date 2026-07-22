Traffic Commander: Το νέο «ψηφιακό στρατηγείο» της Τροχαίας που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους δρόμους της Αττικής

Traffic Commander, αυτό είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, που συνδυάζει κάμερες, drones, αισθητήρες και δεδομένα κυκλοφορίας, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση της συμφόρησης στους δρόμους της Αττικής και των τροχαίων συμβάντων.

Μια νέα εποχή στη διαχείριση της κυκλοφορίας φιλοδοξεί να εγκαινιάσει η Ελληνική Αστυνομία με τη λειτουργία του Traffic Commander, ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού επιχειρησιακού συστήματος που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική. Το Traffic Commander θα λειτουργεί ως το «νευρικό σύστημα» της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

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Δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή που εμφανίζει εικόνες από κάμερες ή στοιχεία για την κίνηση στους δρόμους, αλλά για μια ενιαία πλατφόρμα που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει σε πραγματικό χρόνο δεκάδες διαφορετικές πηγές πληροφοριών, ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να παρεμβαίνουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Το σύστημα αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικών αναδόχων και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, και επιχειρησιακής διαχείρισης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι δημιουργεί μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στην ίδια οθόνη συγκεντρώνονται δεδομένα από κάμερες κυκλοφορίας, drones, αισθητήρες, πληροφορίες για τροχαία ατυχήματα, οδικά έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές μπορούν να αντιληφθούν άμεσα όχι μόνο πού υπάρχει πρόβλημα, αλλά και ποια είναι η αιτία του, πόσο εκτεταμένο είναι και πώς εξελίσσεται. Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο διαχείρισης αναλαμβάνει η Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, η οποία στελεχώνεται από 135 ειδικά εκπαιδευμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας και διαχειριστές συμβάντων, καθώς και 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές θα μπορούν να κατευθύνονται άμεσα στο σημείο όπου απαιτείται επέμβαση, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σύστημα.

Τα drones αποτελούν βασικό εργαλείο της νέας φιλοσοφίας. Συνολικά δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, θα μεταδίδουν εικόνα υψηλής ανάλυσης στο επιχειρησιακό κέντρο, επιτρέποντας στους συντονιστές να διαπιστώνουν σε πραγματικό χρόνο τι προκαλεί μια συμφόρηση και να επιλέγουν τη γρηγορότερη διαδρομή για την προσέγγιση των αστυνομικών δυνάμεων.

Το σύστημα συνεργάζεται επίσης με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας δεδομένα από αισθητήρες και κάμερες, ενώ προβλέπεται ακόμη και η δυνατότητα δυναμικής προσαρμογής των φωτεινών σηματοδοτών, δημιουργώντας, όπου απαιτείται, «πράσινο κύμα» για την ταχύτερη αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων.

Παράλληλα, το Traffic Commander δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση της στιγμής. Διατηρεί ιστορικό δεδομένων και αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενα σημεία συμφόρησης, περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας και μοτίβα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων. Παράγει ακόμη αυτοματοποιημένες ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, με στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των μέτρων. Η επιχειρησιακή διαχείριση πραγματοποιείται από το ανακαινισμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων Κέντρου (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), το οποίο διαθέτει σύγχρονο video wall και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. θα είναι εξοπλισμένοι με tablets, μέσω των οποίων θα λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο οδηγίες, θα έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και θα μπορούν να βεβαιώνουν ψηφιακά τις παραβάσεις, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο διαχείρισης κάθε περιστατικού.

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Η επόμενη φάση ανάπτυξης του Traffic Commander προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης εικόνας και της προγνωστικής ανάλυσης της κυκλοφορίας, ώστε το σύστημα να μπορεί να προβλέπει πιθανά προβλήματα πριν αυτά εκδηλωθούν. Στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι να περάσει από την παθητική παρακολούθηση των δρόμων σε ένα μοντέλο ενεργού επιχειρησιακής διαχείρισης, με ταχύτερες παρεμβάσεις, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων και, τελικά, λιγότερη ταλαιπωρία και μεγαλύτερη οδική ασφάλεια για τους πολίτες.