Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Πειραιά, λεωφόρο Αθηνών – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή 5/6, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση εκτείνεται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα καθόδου από το Ίλιον έως το Περιστέρι.

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Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.