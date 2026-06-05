ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Πειραιά, λεωφόρο Αθηνών – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Πειραιά, λεωφόρο Αθηνών – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή 5/6, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση εκτείνεται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα καθόδου από το Ίλιον έως το Περιστέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Φωτογραφία

Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ