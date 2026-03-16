Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών – Προβλήματα και στον Πειραιά

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται το πρωί της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα, από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία), την Κηφισίας (στο ύψος του Ψυχικού), τη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο, αλλά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 10’ – 15’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.