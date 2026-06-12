Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” το κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία, οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεω έως λίγο μετά τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από το Ίλιον και φτάνει έως λίγο πριν το Αιγάλεω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου η αυξημένη ροή των οχημάτων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις των οδηγών. Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Αρδηττού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.

Οι οδηγοί που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τις πρωινές ώρες.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. June 12, 2026

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



