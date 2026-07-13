Άργος: Σοκάρει η μαγνητική τομογραφία με τη μοιραία σφαίρα στο κρανίο του 20χρονου (Φωτογραφία)

Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Ο νεαρός, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, τα ξημερώματα της Κυριακής 12/7 υπέκυψε στα τραύματά του.

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Λίγο νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.

Σε βάρος των δύο αστυνομικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σχετικά με τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του 20χρονου το κατηγορητήριο αναβαθμίζεται σε τετελεσμένη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Εν τω μεταξύ, το Star παρουσίασε εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία διακρίνεται η σφαίρα που φέρεται να προήλθε από όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ και έχει σφηνωθεί στο κρανίο του.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή» σχολίασε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου.

«Θα κληθούν πάλι οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν για τη νέα κατηγορία που θα τους απευθυνθεί. Η κατηγορία αναβαθμίζεται και από απόπειρα ανθρωποκτονίας γίνεται ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Επομένως θα πρέπει να απολογηθούν εκ νέου, αυτό απαιτεί η διαδικασία» ανέφερε η ίδια.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ιατρική γνωμάτευση από το Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά ο νεαρός μετά την καταδίωξη. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για την ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

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Συντετριμμένη η μητέρα του 20 μίλησε στον ΑΝΤ1. «Δεν έχω μένος. Νιώθω πόνο και προσπαθώ να διαχειριστώ τον χαμό του παιδιού μου» είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Αρχές στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η βαλλιστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δείξει εάν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικοί ή πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή.

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Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί. Μάλιστα στη συνέχεια ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».

Φονική καταδίωξη στο Άργος: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι αστυνομικοί

Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα βασικά σημεία της κατηγορίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξαν ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ανέφεραν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές, μόνο για εκφοβισμό.

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«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» περιέγραψαν.

Οι ισχυρισμοί των δύο αστυνομικών, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.