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Κίνδυνος Πυρκαγιάς: Σε “πορτοκαλί” συναγερμό Αττική και δύο ακόμη περιοχές αύριο Πέμπτη (23/7) – Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

Μεγάλη προσοχή προς τους πολίτες για αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο

Κίνδυνος Πυρκαγιάς: Σε “πορτοκαλί” συναγερμό Αττική και δύο ακόμη περιοχές αύριο Πέμπτη (23/7) – Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Πολύ υψηλός θα είναι και αύριο (22/7) ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας , για αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

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-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Φωτογραφία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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