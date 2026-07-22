ΕΛΑΣ: Σε πλήρη ετοιμότητα λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική (εικόνες)

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί η ΕΛΑΣ στην Αττική, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς για σήμερα ο Δείκτης Επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί διαταγή με την οποία ενεργοποιείται το 3ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας για την περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

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Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαταχθεί η πλήρης κινητοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των απαιτούμενων δυνάμεων, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, καθώς και την εφαρμογή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση και άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνεται η διάθεση επιπλέον αποκλειστικών εποχούμενων περιπολιών, για τον συντονισμό των οποίων έχει οριστεί ανώτερος αξιωματικός.

Παράλληλα, προβλέπεται η διακοπή ή η εκτροπή της κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές στις οποίες ισχύουν απαγορεύσεις, καθώς και ο ορισμός αξιωματικών-συνδέσμων με την Πυροσβεστική και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι περιπολίες αναπροσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες και επικεντρώνονται σε κρίσιμες περιοχές, ενώ πραγματοποιείται ενημέρωση πολιτών, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνωτών, αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, προκειμένου να αποφεύγονται ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Επιπλέον, διατίθενται ομάδες ασφαλείας για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων και τη συλλογή πληροφοριών.

Όλες οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες έχουν εντείνει την επιτήρηση σε δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας.

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Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων επέμβασης, ενώ, όπου απαιτείται, απομακρύνονται ελεύθεροι κατασκηνωτές. Στο αστυνομικό προσωπικό έχουν δοθεί οδηγίες αυτοπροστασίας, ενώ όλες οι νυχτερινές εποχούμενες περιπολίες κινούνται με φωτεινούς φάρους και κάθε περιστατικό αναφέρεται άμεσα στα αρμόδια επιχειρησιακά κέντρα.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις θα συνδράμουν άμεσα στην υλοποίησή της.