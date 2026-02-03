Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania”

Η ανάρτηση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania”
DEBATER NEWSROOM

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο Χ, σήμερα Τρίτη 3/2.

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ και πρόσθεσε:

«Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη προβολή του «αυτοβιογραφικού» ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, μιας και η ταινία δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, έγινε με προσωπική πρωτοβουλία της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία, κάλεσε «φίλους» της για να το απολαύσουν μαζί.

