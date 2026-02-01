Γκιλφόιλ: «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» – Εγκώμια και στη Μελάνια

Η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών» έφερε στο φως μια σημαντική είδηση, όταν η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να επισκεφτεί την Ελλάδα.

Παρά τη δυνατή βροχή και την κακοκαιρία που συνόδευσαν την άφιξή της στην οδό Πειραιώς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν εγκάρδια και κατατοπιστική στις δηλώσεις της, μιλώντας για την ταινία, αλλά και για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια, δίνοντας έμφαση στη σημαντικότητα της επικείμενης επίσκεψης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με λόγια γεμάτα θαυμασμό, εξήρε την Πρώτη Κυρία, χαρακτηρίζοντάς την «αναμορφωτική». Αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Ωστόσο, η πιο σημαντική στιγμή ήρθε όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ελπίδα, δήλωσε: «Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια)».

«Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι» πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε»

Το εγκώμιο της Μελάνια Τραμπ είχε πλέξει νωρίτερα η Αμερικανίδα πρέσβης, εστιάζοντας τόσο στο έργο όσο και στην προσωπικότητα της: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έ χει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Αναφερόμενη στην ταινία που προβάλλεται απόψε, η κα Γκιλφόιλ τόνισε την τεράστια εμπορική της επιτυχία: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και τον Πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του:«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία.

Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα».

Το ταξίδι στο Παρίσι

Τέλος, ηΓκιλφόιλ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα: «Το Παρίσι ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν εκεί για να στηρίξω την αγαπημένη μου φίλη, τη Σίλια, μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια, οπότε ήταν μια σπουδαία εμπειρία και είχα επίσης υπέροχες συναντήσεις και με τον πρέσβη, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι αγαπημένος φίλος».