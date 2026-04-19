Κεφαλονιά: «Γίνομαι ύαινα για το παιδί μου» λέει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς

Απαρηγόρητος είναι ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA ο πατέρας της ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στο παιδί του που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα».

«Οι γονείς είναι μαρμαρωμένοι, ποτέ δεν την έδιωξαν»

Τη δική της απάντηση σε όσους λένε πως οι γονείς είχαν διώξει την 19χρονη από το σπίτι δίνει η νονά της Μυρτούς μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα…, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης».