Αντώνης Ρέμος: «Είναι μια πληγή μέσα μου» – Η εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα και τον Παντελή Παντελίδη (Βίντεο)

Σε μια εξομολόγηση τόσο για την Μαρινέλλα όσο και για τον Παντελή Παντελίδη προχώρησε ο Αντώνης Ρέμος σε δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Τετ Α Τετ” με τον Τάσο Τρύφωνος όπου και αναφέρθηκε στις σχέσεις που είχε τόσο με την Μαρινέλλα όσο και τον Παντελή Παντελίδη.

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«Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης της κόρης μου που πρόλαβε και έζησε στιγμές μαζί της. “Μου λείπει μπαμπά που δεν θα την ξαναδώ”. Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμάς που την γνωρίζουμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία» είπε για την Μαρινέλλα, ενώ για τον Παντελή Παντελίδη είπε:

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της. Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας.

Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».