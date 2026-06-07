Τρεις σεισμοί στην Εύβοια ταρακούνησαν και την Αττική: Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια – Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όπου σήμερα σημειώθηκαν σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12:58, 13:00 και 13:02.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο Ευάγγελος Τουρνάς

Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον γγ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης μετά τις σεισμικές δονήσεις που εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σχετική ενημέρωσή του, επισημαίνει ότι παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αύριο θα μεταβούν στην περιοχή δύο τριμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τον προϊστάμενο, Γιάννη Παυλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέκκας για σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια: Η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.