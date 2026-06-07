Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων – Επιχειρούν 3 αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να μεταβαίνει άμεσα στο σημείο.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
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