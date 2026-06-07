Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν ξαφνικά στην Πρέβεζα το βράδυ του Σαββάτου, 6 Ιουνίου. Πολλά από αυτά συγκεντρώθηκαν στα ρηχά νερά κοντά στα φώτα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται αγκυροβολημένα κάποια σκάφη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής τα ψάρια πηδούσαν ψηλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούσαν έκπληκτοι το φαινόμενο.

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Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πρέβεζα και σύμφωνα με τους ντόπιους τέτοια εποχή τα γοφάρια κυνηγούν τα μικρά ψαράκια, φρίσσες.



