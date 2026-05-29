Χανιά: Εντοπίστηκε φυτεία με 1.330 φυτά κάνναβης – Τέσσερις συλλήψεις

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης αποτελούμενη από 1.330 φυτά κάνναβης, στα Χανιά και συνελήφθησαν 4 άτομα κατηγορούμενα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβείας, ποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό, δίκυκλες μοτοσυκλέτες και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Η σύλληψη έγινε χθες Πέμπτη 28.05 κατά την διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης οι συλλήψεις αφορούν σε τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα τρεις ημεδαποί (δύο 29χρονοι και 25χρονη) και 31χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα.

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και στα πλαίσια έρευνας χαρακτήρα «bottom up investigation» που αφορούν προηγούμενες υποθέσεις κατόπιν πολύμηνης μεθοδευμένης και συνδυαστικής αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης και κατάλληλης αξιολόγησης δεδομένων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου όπου βρέθηκαν κηπευτικά δοχεία, εντός των οποίων φύονταν 1.330 νεαρά φυτά κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν, καθώς και διάφορα εργαλεία κηπευτικών και σύστημα άρδευσης.

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων σε περιοχές των Δήμων Αποκορώνου και Χανίων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: «2 ζυγαριές ακριβείας, 79 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (3.505) ευρώ, κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, 2 κροτίδες, ένα (1) FULL FACE χρώματος μαύρου, ένας σουγιάς και οκτώ συσκευές κινητής τηλεφωνίας». Επιπλέον, κατασχέθηκαν δυο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.