Ικαρία: Τραγωδία με Γάλλο τουρίστα σε δύσβατο σημείο – Τον ανέσυρε η Πυροσβεστική

Τη ζωή του έχασε ένας Γάλλος τουρίστας την Κυριακή (26/04) σε δύσβατη περιοχή στην Ικαρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το ikariaki.gr, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο Γάλλος τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Εριφής, κοντά στις Ράχες, στη θέση Σελίνι στην Ικαρία.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επτά πυροσβέστες και τη συνδρομή ελικοπτέρου, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.