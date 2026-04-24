Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 46χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

O άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Πάτρα: Νεκρός 46χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
DEBATER NEWSROOM

Ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, το πρωί της Παρασκευής (24/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σωφρονιστικό κατάστημα σήμανε άμεσα συναγερμός, με τους υπαλλήλους να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Γιατροί από το ιατρείο των φυλακών έσπευσαν στο σημείο και κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν.

Ακολούθησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για αρκετή ώρα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, καθώς ο 46χρονος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

ΕΛΛΑΔΑ

