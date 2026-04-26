Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Χαλκίδα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής (26/04), όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε ένα αυτοκίνητο με μηχανή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, λόγω του ατυχήματος τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής. Δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.