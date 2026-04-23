Τραγωδία στην Πάτρα: Κατέληξε βρέφος 14 ημερών

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένα νεογέννητο μόλις 14 ημερών άφησε την τελευταία του πνοή ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ότι το αγοράκι έχασε τη ζωή του την Τετάρτη (22/04), στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, όπου νοσηλευόταν από την γέννησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ώρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούσαν εντατική παρακολούθηση και συνεχείς θεραπείες.

Για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.