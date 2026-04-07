Κεφαλονιά: Αερογέφυρα ζωής για τη διάσωση 6χρονης

Μία συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04) για ένα εξάχρονο κοριτσάκι στην Κεφαλονιά, που αντιμετώπιζε σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.

Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα, απογειώνοντας το αεροσκάφος Beechcraft Air King 360C από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με προορισμό τον Άραξο, σε μία επιχείρηση όπου κάθε λεπτό είχε κρίσιμη σημασία.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Κεφαλονιάς έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μικρής, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Εκεί, οι εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές ανέλαβαν τη φροντίδα της, δίνοντας σκληρή μάχη για να διασφαλίσουν τη ζωή της.

Το αποτέλεσμα ήταν το κοριτσάκι να εξέλθει από τη ΜΕΘ Παίδων νωρίτερα χθες, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο και με σταθεροποιημένα ζωτικά σημεία.

Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε συμβατικό θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, υπό παρακολούθηση.