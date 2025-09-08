Καβάλα: Από τι πέθανε η 59χρονη Βρετανίδα – Αργοπορία και αδιαφορία από τις Αρχές καταγγέλλει ο σύζυγός της

Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η υπόθεση της εξαφάνισης της 59χρονης Μισέλ Μπουρντά, που βρέθηκε νεκρή ανοιχτά της Καβάλας, 40 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η σορός της άτυχης Βρετανίδας βρέθηκε στο Φιδονήσι και ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε, καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος της επήλθε από πνιγμό, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης.

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και ξαπλώσαμε να ξεκουραστούμε. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και δεν την βρήκα δίπλα μου, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί», ανέφερε στην Daily Mail ο σύζυγός της.

Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στις ελληνικές Αρχές, κατηγορώντας το Λιμενικό και την Αστυνομία για καθυστερήσεις και αδιαφορία: «Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να εμφανιστεί η Αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά. Δεν χρησιμοποίησαν ούτε σκυλιά ούτε drones. Και οι έρευνες με βάρκα γίνονταν μόνο νύχτα, για να μην δουν οι τουρίστες».

Ο Κρις Μπουρντά κατήγγειλε ακόμη πως, όταν ζήτησε βοήθεια από σερβιτόρο της περιοχής, εκείνος γέλασε, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.