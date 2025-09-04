 Καβάλα: Βρέθηκε νεκρή η Βρετανίδα που αγνοούνταν από τον Αύγουστο

Η 59χρονη Michel Ann Joy Bourda, η οποία είχε εξαφανιστεί τον Αύγουστο ενώ ο σύζυγός της, Chris, κοιμόταν στην παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, εντοπίστηκε νεκρή.

Η γυναίκα, που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στην ξαπλώστρα και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Ο Chris Bourda δήλωσε ότι μόλις ξύπνησε άρχισε να την αναζητά και επικοινώνησε με τις Αρχές εκφράζοντας ανησυχία λόγω των ψυχικών προβλημάτων της.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τελικά τη σορό της σε προχωρημένη σήψη στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από την τελευταία γνωστή τοποθεσία της. «Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», ανέφερε ο σύζυγός της, προσθέτοντας πως δεν υπήρχαν ενδείξεις πνιγμού και ότι η γυναίκα δεν θα είχε φύγει χωρίς τα προσωπικά της αντικείμενα.

Ένα ιστιοφόρο εντόπισε τη σορό, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.