Κατασκοπεία: Ο 54χρονος σμήναρχος μεταμφιεζόταν για να κάνει αναλήψεις από ATM – Το ταξίδι στην Κίνα, οι δικαιολογίες και η στρατολόγηση

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει ομολογήσει κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, με τις διαρροές να αφορούν άκρως απόρρητα νατοϊκά εξοπλιστικά και επικοινωνιακά προγράμματα.

Ο 54χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο (10.02), καλούμενος να δώσει απαντήσεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων τα 60.000 ευρώ και τα κρυπτονομίσματα που έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, καθώς και για το δεύτερο, κρυφό κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο αποκάλυψης της κατασκοπευτικής του δράσης.

Παρά την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σμήναρχος περιγράφεται από συναδέλφους του ως «άνθρωπος σκιάς». Τυπικός στη δουλειά του, χωρίς να κινεί υποψίες. «Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Όλοι έχουμε πέσει από τα σύννεφα», ανέφερε σμηνίτης που υπηρέτησε μαζί του, μιλώντας στο Live News.

Πώς στρατολόγησαν τον 54χρονο

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική “συμβουλευτική” εταιρεία, εκπροσωπούμενη από Κινέζο με αμερικανικό όνομα.

Στις αρχές του 2024 ταξίδεψε στο Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Πεκίνο, φέρεται να συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μία γυναίκα κινεζικής καταγωγής, όπου και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, με σαφή καθορισμό του είδους των πληροφοριών και του τρόπου μεταβίβασής τους.

Αργότερα, ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε την Αθήνα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για επαφές του ίδιου προσώπου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που παραπέμπει σε ευρύτερο δίκτυο.

Μεταμφιεζόταν για να παραλάβει τα χρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος καταβολής των χρημάτων.

Οι πληρωμές γίνονταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ, με τον σμήναρχο να προχωρά σε αναλήψεις από ΑΤΜ, συχνά μεταμφιεσμένος, προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή από κάμερες ασφαλείας και να μην αφήσει ίχνη.

Αρθρογραφούσε για «ευαίσθητα δεδομένα» και «εσωτερική απειλή»

Την ίδια στιγμή, προκαλεί εντύπωση η δημόσια διαδικτυακή του δραστηριότητα. Ο 54χρονος αρθρογραφούσε για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε διεθνείς εξελίξεις.

Πριν από δύο χρόνια, με αφορμή διαρροή απόρρητων εγγράφων του αμερικανικού στρατού, είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».