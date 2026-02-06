Κατασκοπεία: Σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο 54χρονος Σμήναρχος – Ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Μετά τη σύλληψή του και την απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών, η οποία ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί την Τρίτη (10.02) ο 54χρονος Σμήναρχος τέθηκε σε διαθεσιμότητα διάρκειας 18 μηνών. Η απόφαση ελήφθη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, βάσει του άρθρου 102 του νέου νόμου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, σε διαθεσιμότητα τίθενται μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί όταν ασκείται εις βάρος τους ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και σοβαρά αδικήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Η διαθεσιμότητα συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση από την υπηρεσία, χωρίς παροχή εργασίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Κατά το ίδιο διάστημα, ο αξιωματικός θα λαμβάνει ποσοστό των αποδοχών του, το οποίο κυμαίνεται από 80% έως 85%, ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΔΕ από την Πολεμική Αεροπορία

Πέραν της ποινικής δίωξης, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Πολεμική Αεροπορία, με σκοπό να διαπιστωθεί το εύρος και η κρισιμότητα των πληροφοριών που φέρεται να έχουν διαρρεύσει προς το Πεκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ανάλογα με τη βαρύτητα των στοιχείων που έχει μεταδώσει, ο κατηγορούμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή κάθειρξης από 10 έτη έως και ισόβια.

Η βασική κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος αφορά τη μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο σοβαρής βλάβης των εθνικών συμφερόντων, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αποστείλει νέο πακέτο διαβαθμισμένων πληροφοριών στον φερόμενο σύνδεσμό του στην Κίνα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων στρατολογημένων στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η δράση του κατηγορούμενου

Ο 54χρονος Σμήναρχος είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδική, διαβαθμισμένη υπηρεσία με διασύνδεση με το ΝΑΤΟ.

Λόγω της θέσης του, είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητα στοιχεία, μεταξύ των οποίων συχνότητες επικοινωνίας κρίσιμων οπλικών συστημάτων, αλλά και πληροφορίες που αφορούσαν νατοϊκά υποβρύχια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάκρισης, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για τη διαβίβαση των πληροφοριών σε επαφή του στο Πεκίνο.

Παράλληλα, φέρεται να είχε στην κατοχή του ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο σχετικό πρόγραμμα, μέσω της οποίας φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και τα προωθούσε στο εξωτερικό, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να μην εντοπίζεται η δράση του.