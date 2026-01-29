Καταγγελία στο DEBATER για τον Δήμο Σαλαμίνας: «Οι δημότες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο άνω των 350.000 ευρώ»

Παράνομες πρακτικές, συστηματική καταστρατήγηση της νομιμότητας με πρόστιμο σχεδόν 400.000 ευρώ και βαριά πολιτική ευθύνη καταγγέλλει η αντιπολίτευση του Δήμου Σαλαμίνας για τον Δήμαρχο μέσω του DEBATER.

Παρότι ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός αναφέρουν, τα ευρήματα είναι σοβαρά. Η έκθεση καταγράφει παράνομες πράξεις ύψους 671.556 ευρώ και επιβάλλει πρόστιμο στον Δήμο Σαλαμίνας που προσεγγίζει τις 400.000 ευρώ, επιβάρυνση που μετακυλίεται στους δημότες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πλειονότητα των συμβάσεων έγινε με απευθείας αναθέσεις:

47 από τις 53 προμήθειες, 81 από τις 84 υπηρεσίες και 5 από τα 12 έργα. Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά συστηματική επιλογή.

Η έκθεση τεκμηριώνει ότι έργα και επιστημονικές μελέτες εμφανίζονταν ως «υπηρεσίες» για να αποφεύγονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες και οι θεσμικοί έλεγχοι. Καταγράφονται συμβάσεις με έναν ανάδοχο, περιορισμένες εκπτώσεις και οικονομική ζημία για τον Δήμο.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της συντήρησης δημοτικών οχημάτων το 2022 (404.000 ευρώ), όπου έγινε κατάτμηση ποσών για αποφυγή ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τη νομική κατάσταση του Δήμου, με 135 εκκρεμείς υποθέσεις και πιθανή επιβάρυνση έως 7.691.000 ευρώ. Η υπόθεση αποκτά σαφή πολιτική διάσταση ως προς τη λειτουργία και τις επιλογές της διοίκησης.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, απαντώντας μέσω του DEBATER διαψεύδει την καταγγελία και τονίζει ότι δεν υπάρχει πρόστιμο και κανένας δημότης δεν θα πληρώσει κάτι τέτοιο:

«Ήταν ένας προγραμματισμένος δημοσιονομικός έλεγχος στον δήμο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο. Είναι το πόρισμα επιτροπής ελέγχου στη γενική διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων για τυχόν επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης. Δεν έχει επιβληθεί. Είναι το πόρισμα μιας επιτροπής. Απευθύνεται Δεν είναι οριστικό και δεν είναι πρόστιμο. Είναι δημοσιονομική προσαρμογή. Αν αυτή η απόφαση δεν μας κάνει, θα προσφύγουμε στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο δημότης δεν θα πληρώσει τίποτα, αν ζητηθεί δημοσιονομική προσαρμογή – όχι πρόστιμο – θα βαρύνει τον δήμο. Θα κρατηθεί από τα έσοδα του δήμου. Δεν επιβάλλεται στους δημότες αυτό»

Η Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη τέως Αντιπεριφερειάρχης Νήσων και Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Σαλαμίνας τονίζει στο DEBATER ότι:

«Ο δήμος Σαλαμίνας έτυχε προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου από το υπουργείο οικονομικών, για το οικονομικό έτος χρήσης έτους 2022. Η έκθεση καταγράφει σωρεία παράνομων πρακτικών με ουσιώδης και βαρύτατες πολιτικές ευθύνες. Διαπιστώθηκαν παράνομες πράξεις ύψους 671.556€ και επεβλήθη στον Δήμο πρόστιμο 378.543€! Απαιτούμε ανάληψη των πολιτικών ευθυνών από το δήμαρχο Σαλαμίνας και το πρόστιμο να μην επιβαρύνει τους πολίτες της Σαλαμίνας», υπογραμμίζει.