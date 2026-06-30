Βυθίστηκε ιδιωτικό σκάφος στη μαρίνα Σαλαμίνας

Συναγερμός σήμανε στη μαρίνα Σαλαμίνας το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου, καθώς βυθίστηκε μερικώς ένα ιδιωτικό σκάφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης όταν το ιδιωτικό σκάφος άρχισε να παίρνει κλίση μέσα στη θάλασσα. Στο σημείο μεταβαίνει 1 ΠΛΣ, ενώ τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα. Οι επιβαίνοντες έχουν βγει από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ιδιωτικό σκάφος έκανε μια δοκιμαστική διαδρομή, όταν άρχισε να «μπάζει» νερά. Μέσα ήταν μόνο ο καπετάνιος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού που έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.