Σαλαμίνα: Ανησυχία για αντικείμενο που κρέμεται από κολώνα ηλεκτροδότησης – “Αιωρείται εδώ και μέρες” (βίντεο)

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Σαλαμίνας ένα αντικείμενο που κρέμεται από κολώνα ηλεκτροδότησης, πάνω ακριβώς από σημείο διέλευσης πεζών, με πολίτη να απευθύνει καταγγελία στο DEBATER ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πολίτης:

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«Κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας μέρες αυτό το πράγμα. Στη Λεωφόρο Αιαντείου απέναντι από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ ‘Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου’. Μάλιστα, από κάτω είναι πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει διαχωριστικό να σταματάει τους πεζούς. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να είναι έτσι αυτό το πράγμα και να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας».

Σύμφωνα με την καταγγελία, το αντικείμενο παραμένει στο ίδιο σημείο εδώ και ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η διέλευση των πεζών συνεχίζεται κανονικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των διερχομένων, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για τμήμα τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρικού δικτύου, ούτε αν υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης ή πτώσης.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πριν σημειωθεί κάποιο ατύχημα.