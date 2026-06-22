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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε ιδιωτικό ναυπηγείο στη Σαλαμίνα – Ρυμουλκό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σε ιδιωτικό ναυπηγείο στη Σαλαμίνα – Ρυμουλκό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 09:24

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 8 το πρωί της Δευτέρας 22/6 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ρυμουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας, που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνας.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Ειδικότερα, επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, από τη φωτιά στο ρυμουλκό πλοίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση.

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