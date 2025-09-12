Καταγγελία στο DEBATER για κτίριο του υπουργείου Ναυτιλίας: “Είναι σε άθλια κατάσταση και υπολειτουργεί” (Εικόνες)

Την άθλια κατάσταση κτιριακής μονάδας που ανήκει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής, καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER.

Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς από τις εικόνες της αυτοψίας του DEBATER που έγινε στην οδό 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά, το κτίριο στο εξωτερικό χρήζει βαψίματος, στο εσωτερικό κρέμονται καλώδια και εκ πρώτης όψεως φαίνεται σαν να το έχουν εγκαταλείψει.

Ωστόσο, μέσα δουλεύουν εργαζόμενοι και εξυπηρετούνται πολίτες, καθώς αποτελεί υποκατάστημα του Υπουργείου που γίνονται πολλές σημαντικές διεκπεραιώσεις.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER, πολλές φορές υπολειτουργούν και οι υπολογιστές που έχουν οι υπάλληλοι.

Χαρακτηριστικό να μην μπορούν να λάβουν ένα απλό e-mail ή να μην λειτουργεί το σύστημα τους. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε καθώς η συντήρηση όπως μας καταγγέλλουν είναι ελλιπής.